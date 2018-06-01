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В Казанском районе работники получили зарплату через суд

Происшествия, 11:18 15 июня 2018

фото ИА "Тюменская линия"

25 исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате на сумму 284 тыс. рублей в отношении руководства сельскохозяйственного производственного кооператива были возбуждены в Казанском районном отделе судебных приставов, сообщает региональное управление управление ФССП России.

Руководство кооператива добровольно не исполнило судебные акты. Судебные приставы арестовали счета, вынесли постановления об ограничении регистрационных действий на 31 автомобиль, принадлежащие предприятию - должнику. После предпринятых мер председатель кооператива погасил задолженность в полном объеме. Денежные средства перечислены работникам.

После проверки прокуратура района внесла в адрес СПК представление об устранении нарушений закона и направила в суд заявления о взыскании зарплаты, которые были удовлетворены судом.

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# зарплата , суд , судебные приставы

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