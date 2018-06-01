Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с праздником Ураза-байрам

Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с праздником Ураза-байрам/фото admtyumen.ru Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с праздником Ураза-байрам/фото admtyumen.ru

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Тюменской области, последователей ислама, с праздником Ураза-байрам.

По словам врио губернатора, этот праздник знаменует завершение священного месяца Рамадан, имеет огромное нравственное значение. Олицетворяет радость обновления, преемственность поколений, учит добру и справедливости.

"В эти праздничные дни принято помогать тем, кто нуждается в заботе и поддержке. Важно, что тюменская мусульманская община с глубоким уважением относится к духовному наследию предков, заботится о воспитании молодежи, содействует укреплению согласия и взаимопонимания между людьми, активно участвует в решении социальных проблем, вносит значимый вклад в экономическое развитие, культурную и духовную жизнь региона", - отметил Александр Моор.

Счастья, мира, добра и всего наилучшего пожелал он последователям ислама, проживающим в Тюменской области.