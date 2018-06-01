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День города: праздник начнется на Исторической площади

Общество, 12:02 15 июня 2018

Фото www.tyumen-city.ru

Основные праздничные мероприятия, посвященные Дню города, будут организованы и проведены 28 июля.

В этот день состоится торжественная церемонии возложения цветов на Исторической площади к камню, заложенному в честь основания города Тюмени, и к памятнику Андрея Ивановича Текутьева, который внес значительный вклад в развитие города Тюмени и был удостоен звания "Почетный гражданин города Тюмени". Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

В возложении примут участие официальные лица города Тюмени, ветераны, почетные граждане города, руководители предприятий, дети и молодежь.
В этот же день пройдет встреча почетных граждан и торжественный прием главы администрации города.

В рамках празднования Дня города, а также в течение всего календарного года во Дворце бракосочетания планируется организовать и провести торжественные регистрации рождения детей (зарегистрированных тысячными, двухтысячными, трехтысячным и далее), чествование супружеских пар, состоящих в браке 50 и более лет, с вручением памятного сувенира супружеским парам.

Борис Олейник

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