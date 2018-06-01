День города: традиционный татарский праздник "Сабантуй-2018"

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Традиционный татарский праздник "Сабантуй-2018" пройдет в День города в зоне отдыха Заречных микрорайонов, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Он пройдет при поддержке Конгресса татар Тюменской области, НКА татар Тюмени "Себертатарлар", Союза татарской молодежи Тюменской области, радиостанции "Татар-радиосы".

В программе праздника: встреча делегации и выступление почетных гостей, концертная программа с участием исполнителей города, Тюменской области и популярных артистов из Татарстана, спортивные соревнования (армрестлинг, поднятие гири), национальная борьба на поясах корэш, национальные игры и интерактивные площадки, мастер-классы и дегустация блюд татарской кухни.

Борис Олейник