В тюменском аэропорту построят еще один современный терминал

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Пассажиропоток в аэропорту Рощино в перспективе может вырасти до 5 млн человек в год. Для обслуживания пассажиров компания "Новапорт" планирует через несколько лет за счет собственных средств построить новый терминал площадью 17 тыс. кв. метров.

Перспективы развития регионального хаба на рабочей встрече обсудили врио губернатора Тюменской области Александр Моор и генеральный директор ООО "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков 15 июня.

По словам Сергея Рудакова, благодаря проведенной реконструкции аэровокзала, активной деятельности базовых авиакомпаний и привлечению новых, а также маркетинговой политике в 2018 году Рощино перешагнет рубеж в два миллиона пассажиров в год. "Это принципиальный показатель для России. На уровне страны в этом "клубе" не так много аэропортов. В Тюмени отмечается рост внутрирегиональных, межрегиональных и международных перевозок. Мы своевременно ввели международный терминал и сегодня аэропорт готов и принимает воздушные суда международных авиакомпаний, перевозящие более 300 пассажиров", - отметил он.

Сергей Рудаков подчеркнул, что если сегодня не принять решения о строительстве нового терминала, то уже через два-три года аэропорт вернется к ситуации, которая была здесь до реконструкции. "С появлением нового корпуса к 27 тысячам действующих квадратных метров добавится еще 17 тысяч. Это будет солидный аэропорт, который нужно будет реконструировать только тогда, когда пассажиропоток приблизится к пяти миллионам человек в год. Тюменский аэропорт сегодня - реальный региональный хаб. Отсюда летают не только в Москву и Санкт-Петербург, а по 30-40 внутрирегиональным и межрегиональным направлениям, есть стыковочные рейсы. В планах компании построить современную гостиницу и развиваться комплексно", - поделился генеральный директор ООО "Новапорт Холдинг".

Врио губернатора Александр Моор поблагодарил компанию "Новапорт" за надежное партнерство. "Сегодня мы имеем результаты, которые подтверждают правильность принятых решений, связанных с сотрудничеством с холдингом и реконструкцией аэропорта. Рощино стал региональным хабом. Есть понятные, многолетние перспективы развития. На встрече мы их обсудили, подтвердили достигнутые ранее договоренности. Уверен, сообща мы их реализуем. С нашей стороны потребуется провести ремонт взлетно-посадочной полосы № 1. Проект уже прорабатывается", - резюмировал Александр Моор.