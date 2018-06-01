Публичные слушания по землепользованию в Тюмени могут перейти в онлайн

Фото duma.tyumen-city.ru Фото duma.tyumen-city.ru

Перенести обсуждение вопросов землепользования в сеть Интернет предложил народным избранникам директор городского департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов на заседании комиссии Тюменской городской думы.

Сейчас для ознакомления тюменцев с документами проводятся публичные слушания, а новая процедура, по словам Дмитрия Иванова, расширит возможности жителей города влиять на принятие градостроительных решений. Новый формат также обеспечит более детальное знакомство с проектами градостроительной документации, что, в итоге, повысит комфортность участия тюменцев в общественных обсуждениях и привлечет к ним максимальное количество граждан при минимальных затратах времени.

У городских парламентариев эта инициатива вызвала ряд вопросов. Так, депутат Юрий Безбородов выразил сомнение, что новая процедура будет гарантировать "чистоту" результатов голосования. Алексей Чирков поинтересовался у Дмитрия Иванова, будут ли иметь принятые по результатам обсуждений документы ту же силу, как и итоги публичных слушаний.

На это Дмитрий Иванов заверил депутата, что эти документы будут совершенно равноценны. "К тому же, тюменцы получают теперь возможность высказаться по волнующим их вопросам с применением современных технологий, не выходя из дома", - добавил директор департамента земельных отношений. Депутат Владимир Гороховцев выступил с предложением сохранить существующий формат публичных слушаний, но совместить его с предложенной новой технологией. "Можно использовать обе схемы одновременно и сравнить их, чтобы понять, что же окажется эффективнее", - высказался парламентарий.

За внесенное предложение проголосовали пять депутатов при двух воздержавшихся. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем заседании городского парламента.

Николай Ступников