Большой фестиваль футбола собрал более четырех тысяч тюменцев

Фото пресс-службы ФК Зенит Фото пресс-службы ФК Зенит

Более четырех тысяч человек приняли участие в очередном этапе футбольного марафона, который прошел на площади 400-летия Тюмени 16 июня, сообщили в пресс-службе ФК "Зенит".

Центральной площадкой фестиваля стало надувное поле, на котором в течении всего дня проводился отбор юных футболистов. С помощью специальных тестов тренеры "Газпром"-Академии выбрали шестерых победителей, которые отправятся в Санкт-Петербург для участия в полноценном тренировочном сборе.

Победителями Большого фестиваля футбола в Тюмени стали: Сергей Александров, Макар Давыдов, Никита Третьяков, Илья Давыдов, Иван Сорокин и Владислав Зарипов.

В конкурсе чеканки Тюмень превзошла достижение Иркутска, однако рекорд Красноярска остался нетронутым: суммарно участники фестиваля в Тюмени смогли набить мяч 12 тыс. 987 раз, а личный рекорд установил Дмитрий Сафронов, ударивший по мячу 665 раз.

Организаторы выразили благодарность администрации Тюмени, директору департамента по спорту и молодежной политике Евгению Храмину и председателю комитета молодежной политики департамента Алексею Краеву за помощь в подготовке и проведении праздника.

Главный футбольный фестиваль России этого лета продолжится 23 июня в новосибирском парке "Городское начало".