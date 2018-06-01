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Алан Дзагоев не полетит со сборной России на матч с Египтом

Спорт, 14:50 17 июня 2018

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Полузащитник сборной России Алан Дзагоев не полетит с командой на игру со сборной Египта в Санкт-Петербург. Он останется в Москве для продолжения реабилитации, сообщает пресс-служба национальной команды.

Алан Дзагоев заявил, что сможет сыграть на чемпионате мира не раньше стадии плей-офф.

"По срокам восстановления сказать тяжело, доктора будут смотреть на динамику. Это стало ударом. Самый главный турнир в жизни проходит мимо тебя. Надеюсь, ещё успею сыграть. Дай бог, выйдем в плей-офф, и я, может, смогу сыграть. Некая надежда остается", - отметил хавбек.

Дзагоев получил травму в первом тайме матча открытия чемпионата мира с командой Саудовской Аравии в четверг (5:0). У полузащитника диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.

Матч России с Египтом состоится 19 июня. 25 июня команда Станислава Черчесова завершит групповой этап ЧМ игрой с Уругваем.

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# чемпионат мира по футболу

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