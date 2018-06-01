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Один человек погиб в пожаре на улице Астраханской в Тюмени

Происшествия, 09:35 18 июня 2018

фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Один человек погиб в результате возгорания в частном жилом деревянном доме по ул. Астраханской в Тюмени в 7 часов 20 минут 18 июня, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

Сигнал о пожаре на пульт дежурного поступил в 6 часов 30 минут, ликвидировать возгорание удалось через 50 минут.

Личность погибшего и причину пожара предстоит выяснить. На месте происшествия работают следователи и дознаватели.

Анжела Лебедева

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# гибель , пожар , Тюмень

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