Один человек погиб в пожаре на улице Астраханской в Тюмени
фото ГУ МЧС России по Тюменской области
Один человек погиб в результате возгорания в частном жилом деревянном доме по ул. Астраханской в Тюмени в 7 часов 20 минут 18 июня, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.
Сигнал о пожаре на пульт дежурного поступил в 6 часов 30 минут, ликвидировать возгорание удалось через 50 минут.
Личность погибшего и причину пожара предстоит выяснить. На месте происшествия работают следователи и дознаватели.
Анжела Лебедева