Туристов предупреждают о вспышке кори в двадцати восьми странах Европы

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На территории Европы распространение кори наблюдается в 28 странах, при этом, 76 % составляют случаи местной передачи инфекции, сообщает Роспотребнадзор.

По информации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины с начала 2018 года зарегистрировано 20 тыс. 553 случая заболевания корью, из них 8 тыс. 331 - среди взрослых и 12 тыс. 222 - среди детей, от осложнений кори умерло 11 человек.

Наибольшее число случаев в текущем году регистрируется в Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях, в Киеве. Причиной распространения инфекции в первую очередь является низкий охват населения прививками против кори.

Также, корь распространяется на Американском континенте. В 2018 году очаги регистрированы в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, а также в Канаде и США.

Основной причиной эпидемического неблагополучия также являются низкие охваты иммунизацией.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан на информацию и отдельно отмечает, что единственным эффективным профилактическим средством от кори является вакцинация, поэтому не привитым и ранее не болевшим корью людям рекомендуется сделать прививку не менее, чем за 14 дней до планируемой поездки.