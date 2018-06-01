Экология в Тюмени требует повышенного внимания, считают депутаты

Фото duma.tyumen-city.ru Фото duma.tyumen-city.ru

Проблемам окружающей среды в Тюмени необходимо уделять самое пристальное внимание. К такому выводу пришли депутаты городской думы на заключительном в этом созыве заседании постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

К этому вопросу парламентарии обратились после сообщения присутствовавших на заседании общественников о том, что в недавнем экологическом рейтинге муниципалитетов, представленном экспертами Минприроды и ОНФ, Тюмень заняла 60-е место.

"Вопрос очень серьезный, это значит, что где-то мы не дорабатываем. Это требует анализа, - высказался председатель постоянной комиссии Юрий Баранчук. - Конечно, не должны стать самоцелью первые места в различных рейтингах, но я предлагаю нам, депутатам, и представителям городской администрации собраться вместе и обсудить проблемы озеленения Тюмени".

Депутат Мурат Тулебаев отметил, что если не уделить внимания этой проблеме, то в будущем на восстановление здоровья горожан придется тратить средств в десятки раз больше, чем сегодня на озеленение города. На это директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев сообщил депутатам, что администрация Тюмени уже разрабатывает генеральную схему озеленения областного центра.

Парламентарии в свою очередь предложили создать, если это будет необходимо, отдельное подразделение в администрации города. Такое ведомство, по мнению депутатов, должно будет курировать исключительно озеленение Тюмени.

Николай Ступников