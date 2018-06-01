"Стальной характер" в Тобольске объединил полторы тысячи экстремалов

Фото организаторов. Фото организаторов.

Полторы тысячи человек стали участниками забега "Стальной характер", который прошел в Тобольске 16 июня. При этом 500 из них – местные жители, остальные приехали в туркомплекс "Абалак" в качестве спортивных туристов.

Как сообщили организаторы, в рамках забега участники окунались в ледяные ванны, ползали под колючей проволокой и забирались на четырехметровые бастионы. После финиша команды рассказывали о наиболее запоминающихся препятствиях. И получали эксклюзивные медали – в знак победы над самим собой.

"Впервые мероприятие проходило в таком живописном месте – на территории туристического комплекса. Почти 1500 участников, с которыми приехали сотни болельщиков. Скучно не было никому, а главное – каждый получил огромный заряд позитива на год вперед. Идем дальше, впереди забеги в Томске, Сургуте, Перми Нижнем Новгороде, ну и конечно в Тюмени: 14 июля – первый полумарафон "Стальной характер" и 11 августа – экстремальный забег", - рассказал куратор проекта Андрей Потапов.

Многим участникам забега в Тобольске запомнилось преодоление грязевых ям и покорение высоких бастионов. Однако самым эмоциональным этапом любители ЗОЖ назвали "трамплин" – препятствие, в котором надо спрыгнуть с четырехметровой высоты в бассейн глубиной 2,5 метра.

"Этот прыжок в воду! Кажется, что сил нет, но ты снова переступаешь через себя, прыгаешь и бодрячком бежишь дальше. Как заново родился", – рассказал участник из Кургана Сергей Степанов.

Экстремальный забег "Стальной характер" в Тобольске – первый этап тюменской серии беговых событий проекта "Стальной характер". Узнать более подробную информацию можно на официальном сайте проекта.