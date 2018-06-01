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Следователи проверят сообщение СМИ об угрозах, поступающих от коллекторов в адрес тюменки

Происшествия, 16:26 18 июня 2018

фото СУ СК РФ по Тюменской области

Следственными органами проводится доследственная проверка по сообщению, опубликованному в СМИ об угрозах, поступающих в адрес жительницы Тюмени от неизвестных лиц (коллекторов), которые приходят по месту жительства и требуют возврата микрозайма, полученного отцом тюменки, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

В ходе проверки следователи будут тщательно проверять опубликованные в средствах массовой информации сведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# коллекторы , проверка , следствие

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