Следователи проверят сообщение СМИ об угрозах, поступающих от коллекторов в адрес тюменки

фото СУ СК РФ по Тюменской области фото СУ СК РФ по Тюменской области

Следственными органами проводится доследственная проверка по сообщению, опубликованному в СМИ об угрозах, поступающих в адрес жительницы Тюмени от неизвестных лиц (коллекторов), которые приходят по месту жительства и требуют возврата микрозайма, полученного отцом тюменки, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

В ходе проверки следователи будут тщательно проверять опубликованные в средствах массовой информации сведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.