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Тюменский велогонщик победил на спартакиаде молодежи России

Спорт, 12:31 19 июня 2018

Петр Рикунов одержал победу на спартакиаде молодежи России/фото ЦСП72

Тюменский велогонщик Петр Рикунов выиграл золотую медаль на IV летней Спартакиаде молодежи России, сообщает ЦСП72.

Соревнования проходили в Майкопе, Республика Адыгея. Спартакиада по велоспорту проходит в течение пяти дней, с 16 по 21 июня, и объединяет около 350 спортсменов в возрасте от 17 до 22 лет из 25 регионов страны. Программа включает индивидуальные гонки на 20 и 30 км, командные гонки на 25 и 50 км, групповые гонки на 96 и 142 км, а также критериум.

Отметим, в индивидуальной гонке среди девушек принимала участие Диана Климова, выступающая двойным зачетом за тюменский регион и Тульскую область. Диана показала седьмой результат.

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# велогонка , Петр Рикунов

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