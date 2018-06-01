Тюменский велогонщик победил на спартакиаде молодежи России

Петр Рикунов одержал победу на спартакиаде молодежи России/фото ЦСП72 Петр Рикунов одержал победу на спартакиаде молодежи России/фото ЦСП72

Тюменский велогонщик Петр Рикунов выиграл золотую медаль на IV летней Спартакиаде молодежи России, сообщает ЦСП72.

Соревнования проходили в Майкопе, Республика Адыгея. Спартакиада по велоспорту проходит в течение пяти дней, с 16 по 21 июня, и объединяет около 350 спортсменов в возрасте от 17 до 22 лет из 25 регионов страны. Программа включает индивидуальные гонки на 20 и 30 км, командные гонки на 25 и 50 км, групповые гонки на 96 и 142 км, а также критериум.

Отметим, в индивидуальной гонке среди девушек принимала участие Диана Климова, выступающая двойным зачетом за тюменский регион и Тульскую область. Диана показала седьмой результат.