В Тюмени определили знатоков компьютерных технологий среди инвалидов по зрению

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Тюменцы вошли в число победителей и призеров областного чемпионата "Компьютерный калейдоскоп" для людей с ограниченными возможностями по зрению. Мероприятие, в котором приняли участие около 30 человек, прошло на базе центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма".

Как сообщили в Региональном информационно-образовательном центре, среду участников были представители Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердловской и Ростовской областей. Тема конкурса: "Нам все гаджеты важны". По своим способностям и навыкам конкурсанты делились на три категории: уверенно работающие на компьютере с ОС WINDOWS, имеющие базовый уровень работы на компьютере с ОС Windows, и уверенно работающие на сенсорных устройствах с ОС ANDROID и APPLE.

Жюри оценивало, как участники работают в программах пакета Microsoft Office и с программой по распознаванию текста FineReader, как ориентируются в операционной системе Windows. Также оценивалась работа с интернет-ресурсами и мобильными приложениями. При выполнении заданий участники пользовались, помимо клавиатуры и мышки, специальным брайлевским дисплеем, а также программами экранного доступа.

По итогам состязания призовые места заняли конкурсанты из Тюмени. Юлия Бушнева стала первой в номинации "Базовый уровень", Евгений Вишняков победил в номинации "Продвинутый уровень", Евгений Жаданов в этой же номинации занял второе место.

Обучение в рамках программы "Расширяя горизонты" ведет Региональный информационно-образовательной центр по инициативе губернатора Тюменской области. За период действия программы обучились более 102 тыс. человек.

Для всех желающих узнать о программе "Расширяя горизонты" работает горячая линия 50-00-50. Записаться на бесплатные компьютерные курсы можно на официальном портале органов госвласти Тюменской области.