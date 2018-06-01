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В Тюмени выберут лучшие товары и услуги Тюменской области

Общество, 13:37 19 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Конкурс "Лучшие товары и услуги Тюменской области" и региональный этап Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" 2018 года проводят региональное правительство совместно с Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний.

Конкурс "Лучшие товары и услуги Тюменской области" проводится по номинациям: "Продовольственные товары"; "Непродовольственные товары для населения"; "Продукция производственно-технического назначения"; "Изделия народных и художественных промыслов"; "Услуги для населения", в том числе в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, санаторно-оздоровительные, туристические, гостиничные и так далее; "Услуги производственно-технического назначения"; "Региональный франчайзинг".

Порядок проведения и условия участия в конкурсах размещены на интернет-сайтах: www.csm72.ru, www.100best.ru, .

Итоги конкурса будут размещены на официальном портале органов государственной власти Тюменской области. Победители конкурса вправе маркировать товары и услуги знаком конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области" - высшим знаком в области качества на территории Тюменской области.

По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России" региональная комиссия по качеству выявит предприятия, достойные для выдвижения на федеральный этап конкурса и направит материалы в дирекцию программы.

Заявки на участие в конкурсах необходимо подать до 22 июня в Тюменский ЦСМ по адресу: 625027, Тюмень, ул. Минская, 88, каб. 302.

Консультацию и методическую помощь по оформлению документов можно получить в Тюменскоом ЦСМ по телефону: 20-21-43, е-mail.

Дополнительную информацию можно получить в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области по телефону 556-263, 556-241, е-mail.

соб.информация

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# конкурс , товары , услуги

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