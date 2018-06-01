ВОЗ включила в перечень болезней зависимость от видеоигр

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила зависимость от видеоигр в перечень болезней и расстройств, сообщает Газета.ру.

Зависимость от видеоигр вошла в одиннадцатое издание Международной классификации болезней (МКБ-11), которое вступит в силу не ранее 2022 года. Отмечается, что соответствующий диагноз можно ставить в том случае, если из-за игр у человека возникают проблемы в жизни, работе или учебе. Составители списка подчеркивают, что зависимость может возникнуть как от онлайновых игр, так и от рассчитанных на одиночное прохождение.

Если существует зависимость от игр, то человек отдает им приоритет над другими интересами и повседневной деятельностью. Составители перечня считают, что симптомы игровой зависимости могут как развиваться непрерывно на протяжении длительного времени, так и появляться периодически с некоторой регулярностью.