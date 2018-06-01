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Экс-директора управляющей компании в Тюмени осудят за растрату

Происшествия, 14:54 19 июня 2018

Фото СУ СК РФ

За причинение ущерба ресурсоснабжающим организациям в 27 млн рублей и растрату более 350 тыс. рублей в Тюмени предана суду бывший директор управляющей компании "Уют", сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, женщина, будучи директором компании, управляющей многоквартирными домами, 30 сентября 2015 года изготовила и направила на имя гендиректора ОАО "ТРИЦ" письмо о перечислении на счет ООО "Уют" денежных средств - оплаты от собственников за теплоснабжение и горячую воду, представляемые ПАО "СУЭНКО".

С 1 октября 2015 года по 22 августа 2016 года часть полученных средств она перечислила "ПАО "СУЭНКО", а оставшиеся деньги в сумме более 19 млн рублей использовала на нужды управляющей компании.

Таким же способом предприимчивый директор в период с 1 февраля по 24 июля 2017 года потратила на нужды управляющей компании более 8,5 млн рублей, предназначенных для оплаты услуг теплоснабжающей организации АО "УТСК". Кроме того, имея доступ к расчетному счету компании, она растратила на свои нужды более 350 тыс. рублей.

Прокуратура города утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд.

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# прокуратура , растрата , суд , управляющие компании

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