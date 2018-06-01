Ишимские врачи приедут к пациентам на новых машинах

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

10 автомобилей УАЗ пополнили автомобильный парк ишимской областной больницы №4 19 июня. Их приобрели на средства из областного бюджета.

Машины стали долгожданным подарком для водителей и врачей. Зачастую от автотранспорта в сельской местности зависит, насколько быстро будет оказана врачебная помощь пациентам. Восемь новеньких авто будут обслуживать районные больницы. По две машины отправились в Абатское и Бердюжье, а в селах Викулово, Большое Сорокино и Армизоне автопарк больниц пополнится по одному автомобилю.

Опытный водитель Игорь Тюменцев обслуживает Первопесьяновскую амбулаторию Ишимского района. "Работаю уже десять лет на старой машине, а потому сегодня очень рад новому автомобилю. По сельским дорогам ездить непросто, бывает, в день до ста километров наматываю. Конечно, прежний автомобиль уже часто требовал ремонта. А для меня ведь главное вовремя привезти доктора к больным", - говорит водитель амбулатории.

Ключи от новых автомобилей водителям вручил главный врач лечебного учреждения Дмитрий Бутов. Он отметил, что пополнение автопарка позволит областной больнице значительно сэкономить на ремонте, который постоянно требовался старой технике.

На сегодня в автопарке больницы насчитывается 135 автомобилей, половина из них уже подлежит списанию. До конца июня ожидается поступление еще одиннадцати новых машин – это отечественные автомобили Лада Ларгус, Газель и Соболь.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина