Школьные команды стали призерами фестиваля чирлидинга в Ялуторовске

Одиннадцать команд, в том числе четыре школьных, стали участниками фестиваля чирлидинга, который прошел в селе Помятном Ялуторовского района.

Как сообщили в пресс-службе мультицентра "Моя территория", событие состояло из показательных выступлений и соревнований. Призовые места заняли, в том числе, школьные непрофессиональные команды.

В номинации "чир-данс-шоу" первыми стали "Карамельки" (школа №4) и One (школа №1), на втором месте — "Пантеры" (школа №4), третье место у команды Mango (школа им. Декабристов).

В номинации "чир-данс-фристайл" первое место заняли городские команды "Шоколад", Terra и "Бонус", вторыми стали Mini и Vita. Победителями в номинации "чир-хип-хоп" стали Екатерина Акатьева и Соня Бахтина, а в номинации "групповой стан" — команда "Ажур" из Тюмени.

Организатор события Светлана Ефимова вместе с тренерами провела также серию мастер-классов в школах Ялуторовска и Ялуторовского района. Мероприятие проходило в рамках проекта "Чирлидинг в каждую школу", который стал обладателем гранта по итогам регионального конкурса "Моя идея". Подобных соревнований по чир-данс-шоу для непрофессиональных команд в Тюменской области больше не проводится.

В планах у Светланы Ефимовой - создать свой ресурсный центр в Ялуторовске. Также коллеги из Тюмени вдохновились проектом и хотят провести подобную серию мастер-классов по чирлидингу.

"На моем опыте это первый случай, когда проект из муниципалитетов хотят реализовать в столице региона", — рассказала руководитель Центра продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория" Дарья Ермакова.