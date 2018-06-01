Праздник пирога организовали в Голышманово
фото администрации Голышмановского района
Праздник пирога у расписной русской печки в Доме культуры прошел 17 июня, сообщает администрация Голышмановского района.
На конкурс представили хлебобулочные изделия 17 хозяек со всего района. Также гостей праздника встречали торговые ряды с разнообразной выпечкой, шашлыком и ароматным чаем на травах.
Заводные скоморохи не давали скучать и предлагали гостям веселые забавы. Для детей организаторы устроили мастер-класс по приготовлению рыбного пирога.
Кульминацией праздника стала разноцветная чудо-карусель с пышным, румяным караваем и веселым русским хороводом.