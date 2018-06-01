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Праздник пирога организовали в Голышманово

Общество, 19:25 19 июня 2018

фото администрации Голышмановского района

Праздник пирога у расписной русской печки в Доме культуры прошел 17 июня, сообщает администрация Голышмановского района.

На конкурс представили хлебобулочные изделия 17 хозяек со всего района. Также гостей праздника встречали торговые ряды с разнообразной выпечкой, шашлыком и ароматным чаем на травах.

Заводные скоморохи не давали скучать и предлагали гостям веселые забавы. Для детей организаторы устроили мастер-класс по приготовлению рыбного пирога.

Кульминацией праздника стала разноцветная чудо-карусель с пышным, румяным караваем и веселым русским хороводом.

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# Голышманово , пироги , праздник

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