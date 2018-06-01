Тюменские выпускники сдают ЕГЭ по литературе и физике

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Более 3 тыс. 200 выпускников Тюменской области сдают ЕГЭ по литературе и физике 20 июня, сообщает региональный департамент образования и науки.

Физику выбрали 2 тыс. 540 одиннадцатиклассников, это на 1 % больше, чем в в 2017 году. КИМы по физике состоят из 32 заданий, на 24 задания учащимся нужно дать краткие ответы. Также им предстоит решить восемь задач. Выпускникам разрешено использовать в работе непрограммируемый калькулятор. Минимальный балл - 36.

Экзамен по литературе сдают более 710 выпускников. Это, как заметили в департаменте, на 2 % больше, чем в прошлом году. Задания по данному предмету включают в себя две части. В первой 11-классники выполнят 16 заданий, а во второй части им нужно написать сочинение на одну из предложенных четырех тем.

Выпускникам необходимо набрать по литературе 32 балла.

Как заметила пресс-секретарь департамента образования Евгения Самохвалова, результаты того и другого экзамена тюменские выпускники узнают не позднее 5 июля. А с 22 июня стартуют резервные дни для 11-классников, которые в основной период по уважительной причине не смогли прийти на экзамен.

Анжела Лебедева