Житель Ишима признан виновным в смерти односельчанина

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Шесть лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Такой приговор вынес суд 58-летнему жителю с. Тоболово Ишимского района, который признан виновным в избиении до смерти односельчанина, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Следствием и судом установлено, в январе в селе Тоболово, компания мужчин распивала спиртные напитки в доме одного из местных жителей, после чего по пути следования домой между двумя односельчанами произошла ссора. В ходе конфликта мужчина 1957 года рождения от осужденного получил множество ударов руками и ногами по различным частям тела и по голове. После чего осужденный отвел пострадавшего домой, где через непродолжительное время наступила его смерть.

В ходе предварительного следствия были установлены все обстоятельства преступления, проведен комплекс следственных и процессуальных действий, а также ряд судебных экспертиз. Собранные доказательства полностью подтвердили причастность осужденного к совершению преступления.