Ишимцам расскажут о защите прав туристов

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Потребители туристических услуг Ишима и Приишимья смогут получить консультации по горячей линии с 25 июня по 9 июля.

Юрист консультационного пункта даст рекомендации по питанию, прививкам, купанию в условиях жаркой погоды, проконсультирует по эпидемиологической ситуации за рубежом, разъяснит правила безопасного поведения на отдыхе, расскажет, как защитить свои права в сфере получения туристских услуг. Горячую линию организовал консультационный пункт по защите прав потребителей филиала центра гигиены и эпидемиологии в Ишиме.

По информации юрисконсульта учреждения Валентины Плесовских, всего во втором квартале 2018 года в консультационный пункт по защите прав потребителей обратилось 495 потребителей, из них 147 - лично, 203 - по телефону, 145 - по электронной почте. В ходе консультаций подготовлено 35 проектов документов: претензий, исковых заявлений.

Консультации можно получить по адресу ул. Ленина, 28, через электронную почту icons@fguz-tyumen.ru и по телефону 8 (34551) 23 284.

Инна Кондрашкина