Народных врачей выбрали в Тюмени пациенты

Фото ОКБ№1 Фото ОКБ№1

16 сотрудников Тюменской ОКБ №1 заслужили народное признание. Лидеров определили по отзывам пациентов на сайте учреждения за последние полгода, а также в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Лидером по количеству добрых отзывов стал Максим Никулин, заведующий хирургическим отделением, сообщает пресс-служба больницы. Он один из немногих в стране специалистов, владеющих техникой проведения операции на щитовидной железе без разрезов на шее. Он спасает пациентов Тюменской и Курганской областей, удаляя гигантские опухоли на органах эндокринной системы.

Отметили пациенты внимательность, доброту и отзывчивость Екатерины Солдатовой, заведующей гинекологическим отделением. Сотням женщин она помогла почувствовать радость материнства, избавиться от серьезных заболеваний.

Заведующая кардиологическим отделением Валентина Балина и сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения Лусине Арутюнян помогают пациентам с заболеваниями сердца. А врач-ревматолог Галина Фадиенко – ведущий эксперт по диагностике и лечению заболеваний суставов.

Больше всего слов благодарности и добрых пожеланий пациенты выразили в адрес детской консультативной поликлиники, палаты реанимации и интенсивной терапии кардиологического отделения.