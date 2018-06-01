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Тюменские пенсионеры познакомятся с Instagram

Общество, 14:21 21 июня 2018

Пенсионеры познают социальные сети/фото АНО "Центр "Третий возраст"" во Вконтакте

Для пенсионеров - участников Школы медиаобразования в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) пройдет занятие, посвященное инстаГрамотности, сообщает Центр "Третий возраст".

Городской инста-блогер с опытом Люся Тюменцева поделится с людьми "серебряного" возраста принципами работы в Instagram: как пользоваться приложением, что такое хэштеги и зачем их нужно использовать, как личная страница может помочь в продвижении собственных идей и задумок. Приглашенный эксперт научит участников Школы оформлению фотографий и текстов в ленте социальной сети, расскажет о современных трендах и о том, что читает публика в Тюмени.

Как собирать лайки и подписчиков на своем личном примере покажет Наталья Потаева, которая, выйдя на пенсию, создала собственный канал "Вести с Зеленого берега" на YouTube. Видеоблогер 55+ регулярно размещает увлекательный, разнообразный контент и с удовольствием обучит этому сверстников.

Напомним, каждый участник программы сможет применить полученные знания, работая в качестве волонтера со сверстниками, в том числе с маломобильными.

Проект стал победителем открытого конкурса социально значимых просветительских проектов для пожилых людей "Серебряный возраст" 2017/2018 г.

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# Instagram , пенсионеры , социальные сети

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