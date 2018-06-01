Стартовал Всероссийский конкурс "Моя земля Россия — 2018"

фото Минсельхоз РФ фото Минсельхоз РФ

Стартовал Всероссийский конкурс информационно-просветительских проектов по сельской тематике "Моя земля Россия — 2018", сообщает департамент АПК Тюменской области.

Авторы информационно-просветительских проектов по сельской тематике могут принять участие в конкурсе. Участниками могут стать индивидуальные заявители, журналисты и фотокорреспонденты журналов, газет, интернет-изданий, радио и телекомпаний. Для представления своих творческих работ, кстати, их должно быть не менее трех, нужно номинацию одну из десяти, которая позволяет раскрыть сельскую тематику с разных сторон — от чествования отдельных специалистов в сфере АПК и популяризации их профессий до широкого освещения программ развития села.

Срок приема проектов на конкурс — до 31 августа. Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится на российской агропромышленной выставке "Золотая осень — 2018", которую ВДНХ традиционно принимает в октябре.

Координатор конкурса Екатерина Попова, контактные телефоны +7 (495) 411-81-45 и +7 (903) 755-48-54.

Положение о конкурсе здесь.