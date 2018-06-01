Студентка ТюмГУ пройдет обучение в международной языковой школе Германии

Фото ТюмГУ Фото ТюмГУ

Тюменская студентка Карина Есаулкова стала обладательницей стипендии на обучение в международной языковой школе Германии. Школа пройдет в немецком Брауншвейге с 1 сентября по 1 октября, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Мне всегда нравился немецкий язык и культура Германии. От языковой школы ожидаю получить новых знаний. Хочется повысить свой языковой уровень, пообщаться с носителями языка, узнать глубже культуру Германии, завести новые знакомства", – рассказала стипендиат Карина Есаулкова.

Стипендия выдается по результатам конкурса, поучаствовать в котором может каждый студент, владеющий немецким языком. Языковая школа включает занятия, учебные материалы, экскурсии, отдых, социальную программу, размещение, пособие на питание, медицинское страхование на время курса.

Возможность получить стипендию на участие в языковых курсах ежегодно дают Министерство науки и культуры Нижней Саксонии совместно с Техническим университетом. Студенты ТюмГУ уже становились стипендиатами этого вуза.