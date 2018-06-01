Александр Моор: Тюменская область всегда жила и будет жить по средствам
Дополнительные доходы областного бюджета направлены на реализацию важных социальных программ. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы журналистов, в перерыве XXI заседания Тюменской областной думы.
"Вне зависимости от того, как складывалась экономическая ситуация в России и в регионе, бюджетное планирование в Тюменской области всегда было и останется очень взвешенным. Это правило сработало и при формировании бюджета на 2018 год", - пояснил он.
Большинством голосов депутаты приняли в первом и втором окончательном чтениях закон о внесении изменений в областной бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. В соответствии с ним, план областного бюджета по доходам на 2018 год увеличивается более чем на 18 млрд 169 млн рублей, или на 15,7%. Расходы областного бюджета возрастут более чем на 30 млрд 781 млн рублей, или на 21,5 %.
Расходы по финансированию социально значимых государственных программ Тюменской области увеличатся на 28,2%.
С учетом корректировок доходы областного бюджета на 2018 год составят более 134 млрд 260 млн рублей, расходы - свыше 173 млрд 852 млн рублей. Дефицит областного бюджета запланирован в размере около 39,5 млрд рублей.
"Очень хорошо, что у нас появилась возможность увеличить доходы бюджета. Это говорит о том, что все принимавшиеся ранее решения по развитию региональной экономики были верными и своевременными. Наши предприятия имеют возможность платить больше налогов, чем планировалось при формировании бюджета на 2018 год. Это позволяет нам направить дополнительные средства на реализацию важных социальных программ", - подчеркнул Александр Моор.
Врио губернатора отметил, что при формировании трехлетнего бюджета на 2019-2021 годы региональное правительство по-прежнему будет использовать консервативные и умеренные подходы.
"Мы будем жить по средствам, исходя из получаемых доходов и не залезая в долги. При этом будем, как и раньше, четко расставлять социальные приоритеты и тщательно контролировать эффективность расходования бюджетных средств", - заявил Александр Моор.
Евгений Бабенко