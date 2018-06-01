Сняты ограничения на участие иностранных компаний в уставном капитале малого и среднего бизнеса

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии ограничений на участие иностранных компаний в уставном капитале малых и средних предприятий, сообщает Минэкономразвития РФ.

Документ был подготовлен Минэкономразвития России для стимулирования притока иностранных инвестиций и технологий в сектор малого и среднего предпринимательства.

Согласно действующему законодательству, доля участия иностранных юрлиц в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не должна превышать 49 %. Законопроект Минэкономразвития снимает данное ограничение. Это касается только тех зарубежных компаний, которые соответствуют российским критериям отнесения к субъектам МСП, то есть со штатной численностью не более 250 человек и размером дохода от ведения предпринимательской деятельности не более 2 млрд рублей в год.

При этом юридическое лицо не должно являться офшорной компанией. Ограничение по участию в уставном капитале малых и средних предприятий крупных иностранных или российских юридических лиц сохраняется.