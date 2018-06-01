Юные рукодельники показали "России родной уголок" на творческой выставке

Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Более 270 работ представили юные тюменцы на выставке декоративно-прикладного искусства "Мир глазами детей". Экспозиция "России родной уголок" была посвящена патриотизму и любви к Родине, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Юные мастера представили свои работы в четырех номинациях - "Многонациональная Россия", "Россия историческая", "Декоративно-прикладное творчество России" и "Просторы России". Творческие проекты участники презентовали в пяти возрастных категориях: 5-6 лет, 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет и 15-18 лет.

Наибольшее количество заявок поступило от воспитанников ДЮЦ "Вероника". Участвовали в выставке также ДЮЦ "В доме Буркова", "Фортуна", "Старт", "Авангард", "Пламя", "Контакт", "Бригантина", "Алый парус", центр внешкольной работы "Дзержинец".

Воспитанница центра "Вероника" Татьяна Сафронова принимала участие в выставке впервые. "Раньше я приходила на выставку, как зритель. А теперь решила поучаствовать, сделала витражную картину с изображением старинной улицы нашего города. Мне приятно, что многим моя работа понравилась. Участие в выставке очень стимулирует и помогает расти творчески", - отметила она.

Организаторы отметили всех участников и кураторов благодарственными письмами, дипломами и символическими призами.