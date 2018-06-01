Павел Белявский: в регионе идет системная работа по подготовке молодежных социальных проектов

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Тюменская область направила на Форум молодежи Уральского Федерального округа "УТРО-2018" очень представительную и креативную делегацию. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявскиий.

"Важнейшая задача тюменских участников форума "УТРО" - завоевать как можно больше грантов на реализацию своих инициатив. В Тюменской области идет системная работа по подготовке авторов молодежных социальных проектов. Вторая цель нашего участия в форуме - наработать как можно больше коммуникаций с молодежью из других регионов Уральского федерального округа. Ведь если располагаешь разветвленными коммуникативными связями, то можно успешно реализовывать очень серьезные общественные или даже коммерческие проекты без особенных финансовых затрат", - отметил директор департамента.

По словам Павла Белявского, участие делегации нашего региона в форуме "УТРО" ежегодно обогащает тюменскую активную молодежь позитивным опытом. В то же время тюменцы щедро делятся с друзьями из других регионов своими успешными практиками.

"У нас очень сильная и сплоченная делегация. При этом организаторы форума делают все возможное для того, чтобы все участники форума, независимо от того, из какого региона они прибыли, не только конкурировали между собой, но и ощутили атмосферу командной работы. Такой подход заложен в идеологию форума", - подчеркнул он.

Напомним, Форум молодежи Уральского Федерального округа "УТРО-2018" проходит в Курганской области с 20 по 30 июня. В нем участвуют более 1,4 тыс. молодых людей от 18 до 35 лет из всех регионов федерального округа. Тюменскую область только на первой смене форума представляют сто человек. Тюменцы представят около 70 проектов.

Грантовый конкурс стартовал на форуме 21 июня и завершится 24 июня. Его победители смогут получить от 100 до 300 тыс. рублей на реализацию своих проектов.

Евгений Бабенко