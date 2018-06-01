Александр Моор обратился к жителям региона в День памяти и скорби

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В День памяти и скорби, 22 июня, мы вспоминаем трагическую страницу истории нашего государства. Об этом сказал врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

По его словам, Великая Отечественная война изменила жизнь миллионов людей и судьбу нашей страны. Уже первые ее дни продемонстрировали силу духа, волю и самоотверженность советского народа, который сплотился против вероломного вторжения и встал на защиту Родины.

"Не счесть примеров героизма и мужества, проявленных на фронте и в тылу. Поколение победителей одержало победу над фашизмом, но цена ее была велика. Сегодня мы склоняем головы перед памятью всех, кто отдал свои жизни ради мира на Земле. Мы выражаем безмерную благодарность нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Низкий поклон за ваш ратный и трудовой подвиг, - отметил Александр Моор. - Мы всегда будем помнить и чтить героическое прошлое наших предков и никогда не забудем горькие уроки этой кровопролитной войны".

Врио губернатора Тюменской области пожелал жителям региона здоровья, благополучия и мирного неба над головой.