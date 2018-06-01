Сотрудники МЧС тушили условный пожар в Бердюжском районе

Фото 72.mchs.gov.ru Фото 72.mchs.gov.ru

Совместные действия по ликвидации возможных лесных пожаров и трансграничных чрезвычайных ситуаций отработали сотрудники МЧС России по Тюменской области и противопожарные подразделения Республики Казахстан, сообщает региональное управление МЧС России.

Командно-штабные учения прошли в Бердюжском районе Тюменской области. По легенде учений, возникший вблизи с. Окунево пожар быстро распространялся в сторону населенного пункта. Представители лесоохраны, муниципалитета и добровольцы оперативно приступили к созданию опорной минерализованной полосы, проведению встречного отжига и тушения кромки пожара при помощи воздуходувок-опрыскивателей, лопат. Несмотря на предпринятые меры, угроза возрастала.

Сотрудники Голышмановского пожарно-спасательного гарнизона вместе с коллегами из департамента по ЧС Северо-Казахстанской области приступили к тушению огня, который, по легенде, охватил четыре дома частного сектора и легковой автомобиль. В ликвидации условного пожара приняли участие подразделения 151 пожарно-спасательной части и три отделения Петропавловской пожарной части.

Итоги учений подвел заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области полковник Алексей Пархомович. "Проведение трансграничных учений становится доброй традицией. В прошлом году мы были в гостях у наших соседей в Северо-Казахстанской области. С каждыми проведенными учениями становится все меньше проблемных вопросов, а взаимодействие наших подразделений при тушении природных пожаров выходят на новый профессиональный уровень", - отметил он.