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Стартовал конкурс для учителей "Авторские уроки будущего"

Общество, 09:21 25 июня 2018

фото https://минобрнауки.рф

Всероссийский конкурс для учителей "Авторские уроки будущего" стартовал, сообщает Министерство образования и науки РФ.

К участию в конкурсном отборе приглашают педагогов с активной личностной позицией, лидеров инноваций в образовании, авторов уникальных разработок в сфере образования.

Отбор участников форума будет осуществляться дистанционно в период с 18 июня по 15 июля. Кандидатам конкурсного отбора необходимо представить авторскую разработку урока по преподаваемому предмету в рамках темы "Роль моего предмета в будущем самоопределении молодежи", видеовизитку урока, мотивационное эссе и сопроводительные документы.

Победители конкурсного отбора получат путевку на очное участие в образовательной программе Всероссийского форума "ПроеКТОриЯ-2018" совместно с делегацией обучающихся 8-11 классов.

Авторы лучших разработок проведут свои уроки в рамках образовательной программы форума совместно с экспертами и лидерами ключевых индустрий. Уроки будут транслироваться в прямом эфире на портале "ПроеКТОриЯ" и в группах проекта в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Участие для педагогов и обучающихся бесплатное. Проживание, проезд и питание оплачиваются организаторами форума.

Найти дополнительную информацию и зарегистрироваться можно на официальном сайте.

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# конкурс , учителя

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