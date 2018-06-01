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Ученые рассказали об опасности соли

Общество, 16:39 23 июня 2018

artyomsalt.com

Потребление соли напрямую связано с повышенным риском смерти. К такому выводу пришли ученые канадского Университета Калгари, Лондонского университета королевы Марии и других учреждений, пишет РИА Новости.

Ученые провели исследование с участием 2 тыс. 974 пациентов в возрасте от 30 до 54 лет с повышенным артериальным давлением. Научная группа различными способами анализировала уровень натрия в образцах мочи пациентов, собранных в течение 24 часов за несколько дней.

За 24 года наблюдений умерли 272 участника эксперимента. Выяснилось, что существует линейная зависимость между потреблением соли и повышенным риском смерти.

Таким образом ученые опровергли результаты предыдущих исследований, в которых кривая зависимости принимала J-образную форму — то есть низкие уровни соли якобы также повышали риск смерти.

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