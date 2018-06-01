В Тюменском районе откроют еще один детский сад

фото администрации Тюменского района фото администрации Тюменского района

Детский сад в деревне Есаулова Тюменского района откроется в 2018 году. Он расположится в здании бывшей начальной школы по улице Олега Кошевого.

В июне заключен договор субсидирования на приобретение и установку оборудования, мебели, инвентаря. Срок сдачи объекта – 10 декабря 2018 года. В здании запланировано устройство двух разновозрастных групп на 50 мест: группа для детей от 2 до 4 лет на 23 места и детей от 4 до 7 лет - на 27 мест, пишет "Комсомольская правда -Тюмень".