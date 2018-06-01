Местное время в билетах на поезда РЖД будет указано с 1 августа

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Только местное время, которое соответствует часовому поясу отправления поезда со станции посадки пассажира, будет печататься в проездных документах для проезда железнодорожным транспортом. Сейчас на бланках указывается московское время прибытия и отправления поезда, напоминает пресс-служба РЖД.

Нововведение вступает в силу для всех поездов отправлением с 1 августа 2018 года.

Проездные документы с обновленным форматом отображения времени для поездов дальнего следования внутригосударственного сообщения оформляются с 4 мая 2018г. (за 90 суток до даты начала поездки).

Для удобства пассажиров время прибытия и отправления поезда на проездных документах указываются с уточнением: на сколько часов оно отличается от московского (отправление в ЧЧ: ММ по местному времени (МСК+3)).

С 1 августа информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло, на платформенных указателях и вокзальных электронных часах, а также в поездах.

Кроме информации о дате и времени отправления и прибытия поезда, времени нахождения в пути, нумерации вагона и места, а также полных наименований начальной и конечной станций маршрута следования пассажира, на проездных документах также печатается информация о гарантированных услугах в поезде. Она отображается на проездных документах для проезда в поездах дальнего следования в виде пиктограмм (специальных значков) с июля 2017 года. Пиктограммы подсказывают пассажирам, оборудован ли вагон кондиционером, предоставляется ли в поездке комплект постельного белья или питания.