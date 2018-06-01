Тюменские легкоатлеты завоевали награды всероссийских соревнований

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Тюменские спортсмены стали победителями и призерами всероссийских соревнований по легкой атлетике "Мемориал В. М. Евстратова". Соревнования проходили в Жуковском, сообщает Центр спортивной подготовки.

Денис Кудрявцев с результатом 46,13 стал первым в беге на 400 м. На этой же дистанции Павел Тренихин завоевал "бронзу" (46,44), а Павел Савин занял четвертое место.

Александр Скоробогатько стал серебряным призером в беге на 400 м с барьерами, его результат – 50 секунд.