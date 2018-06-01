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Тюменцы в составе сборной страны стали чемпионами Европы по баскетболу на колясках

Спорт, 15:43 25 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия".

Сборная России по баскетболу на колясках, в состав которой вошли тюменские спортсмены, стала победителем чемпионата Европы в дивизионе B. Турнир проходил в Бельгии, сообщили в Центре спортивной подготовки.

В составе российской команды выступили игроки тюменской команды "Шанс" Ильшат Сагитов и Алексей Городецкий. Ребята являются спортсменами отделения баскетбола на колясках ЦСП72 и тренируются под руководством Олега Мелехова.

Одержав эту победу, сборная России завоевала право в следующем году выступить в дивизионе A.

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# баскетбол

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