ВТБ Пенсионный фонд получил полторы тысячи взносов по программе "Коллекция"

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ВТБ Пенсионный фонд получил 1 тыс. 500 взносов по программе "Коллекция".

За первые пять месяцев 2018 года в ВТБ Пенсионный фонд по договорам негосударственного пенсионного обеспечения поступило почти 1 тыс. 500 взносов, оформленных в рамках программы "Коллекция". Это на 38 % превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Средний размер одного взноса увеличился на 60 %, общий объем взносов – в 2,2 раза.

Программа "Коллекция" - бонусная программа банка ВТБ, которая позволяет держателям его карт направлять начисленные банком баллы на оплату взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным с ВТБ Пенсионный фонд.

Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала: "Наш фонд постоянно работает над внедрением и развитием клиентских сервисов. Участие в программе "Коллекция", по которой наши клиенты получают возможность направить полученные бонусы на пополнение своего счета негосударственной пенсии, - уникальный для рынка сервис. Мы видим, что спрос на него стабильно растет".

Количество клиентов, формирующих негосударственную пенсию в ВТБ Пенсионный фонд, на сегодняшний день превышает 2,2 млн человек.