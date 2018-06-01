Наркодельца-рецидивиста из Тюмени отравили в колонию

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Девять лет в колонии особого режима проведет 28-летний тюменец за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Такой приговор вынес Калининский районный суд, сообщает прокуратура Тюменской области.

Ранее молодой человек был осужден Нижневартовским городским судом за наркопреступление.

Как следует из материалов уголовного дела, молодой человек через Интернет связался с наркодельцом для сбыта наркотиков в Тюмени. В декабре 2017 года он из тайника забрал более полутора килограмм различных наркотических веществ. Тюменец расфасовал наркотики на мелкие дозы и в ночь на 14 декабря с рюкзаком пошел раскладывать их по тайникам.

На улице Агеева около трех часов ночи ему повстречался патруль полиции. Молодой человек выбросил рюкзак и несколько свертков с наркотиками. Это заметил один из полицейских, но тюменец отказывался признавать, что рюкзак его. На место была вызвана оперативно-следственная группа. Тогда наркоделец схватил рюкзак и попытался убежать. По пути он бросил рюкзак и телефон. Но далеко уйти он не смог, его задержал сотрудник полиции. Рюкзак с наркотиками был изъят. Опасные вещества правоохранители также нашли и в арендованном тюменцем доме.

Суд назначил наркодельцу девять лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, так как в его действиях установлен опасный рецидив. Кроме того, суд постановил конфисковать ноутбук и три сотовых телефона, которые использовались для совершения преступления.