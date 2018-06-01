В Тюмени обустраивают уютные зеленые уголки

Зеленый уголок обустроят в районе дома №10 по Ткацкому проезду в Тюмени. Работы, начатые в начале июня, планируется заверить к октябрю 2018 года.

Как рассказал в рамках пресс-тура заместитель руководителя управы Восточного административного округа Артем Правдин, за несколько месяцев территория, на которой раньше не было дорожек и скамеек превратится в уютное благоустроенное пространство.

"Раньше здесь была зеленая зона, но необустроенная, с разрушенными дорожными дорожками, не было четких стыковок. Теперь по проекту в зеленой зоне появится парковка на восемь мест, установят урны и скамейки, док бокс для любителей домашних животных. Дополнительно высадим три крупных ели и 20 кустов шиповника, появится новый газон. Будет симпатично", - рассказал Артем Правдин.

Поводом для включения территории в план 2018 года стали неоднократные обращения жителей ближайших домов и депутатов гордумы.

Артем Правдин добавил, что в этом году при проведении работ по благоустройству, строители применяют ноу-хау – защиту деревьев от механических повреждений.

До конца года в Восточном округе планируется обустроить четыре зеленых уголка. Помимо Ткацкого проезда, 10 они появятся в районе дома №37 по ул. Олимпийской, во дворе Моторостроителей, 2 к.2, и вблизи школы №72 на Войновке. В 2017 году в административном округе появилось три зеленых зоны.

Любовь Голышева