Новые технологии применяют на ремонте трассы Екатеринбург - Тюмень

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Новые технологии применяют дорожники во время ремонта участка трассы Екатеринбург – Тюмень, расположенный в Тюменской области, сообщает Главное управление строительства региона.

Реконструкция проводится в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". На участке меняют сразу два слоя дорожной "одежды" – верхний и нижний с применением инновационного подхода.

Дополнительно в верхнем слое используют полимерные модификаторы ДОРСО, которые придают пластичность асфальтобетону, предотвращают появление колей, выбоин, шелушения, крошения и других деформационных повреждений асфальтобетонного покрытия. Такое покрытие впервые появится на дорогах Тюменской области. Прослужит не меньше 4,5 лет – это гарантирует подрядчик, но по факту срок службы будет еще дольше. Применение битумной добавки ДОРСО позволит увеличить срок использования покрытия до 5-7 лет.

По участку федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень ежесуточно проезжает около 20 тыс. автомобилей. Здесь установят новое, усиленное барьерное ограждение, разделяющее встречные полосы, а также уберут частые развороты. Для безопасности в темное время суток установят светодиодные знаки и дополнительное освещение, а для пешеходов – новые переходы и тротуары.

Масштабный ремонт начался в конце апреля и продлится все лето. В рамках программы "Безопасные и качественные дороги" будут отремонтированы участки на четырех федеральных трассах, общая протяженность шести объектов ремонта составит более 70 км. Один объект – от границы области до 295 км на федеральной трассе Р-351 – уже готов.