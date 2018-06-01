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Тюменские дороги ремонтируют с применением новых технологий

Общество, 21:46 26 июня 2018

Пятнадцать километров дорог отремонтировали в Тюмени в 2018 году в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". До конца года работы проведут еще на 2 км дорог.

Об этом в рамках пресс-тура рассказал начальник комитета строительства и ремонта дорожной инфраструктуры городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Захаров.

Он отметил, что отремонтирован 31 участок из 39. На одном из таких объектов в районе ул. Зоологической в Восточном административном округе побывали журналисты в рамках пресс-тура.

"Строители ведут работы по новой для областного центра технологии. На дороги укладывается щебеночно-гравийно-песчаная смесь марки С2. Она имеет фракции каменного материала до 20 мм и предназначена для устройства не капитального переходного покрытия. За счет оптимального состава смесь хорошо уплотняется и достигается максимальная ровность", - рассказал Евгений Захаров.

Он добавил, что отремонтированный участок ул. Зоологической протяженностью 250 м ранее имел грунтовое покрытие и доставлял неудобства жителями ближайших домов. Теперь здесь помимо нового покрытия обустроены временные водоотводные каналы и воднопропускные трубы.

В течение года специалисты будут мониторить состояние отремонтированных участков и проанализируют целесообразность применения нового типа покрытия.

"Обычно мы делали асфальт, но понимая, что физически и финансово это довольно трудоемко, уже второй год укладываем переходный тип покрытия, а в этом году уже с применением новой смеси. Работы эти ведутся на тех дорогах, которые войдут в план капитального ремонта не скоро", - пояснил Евгений Захаров.

Всего в Тюмени в рамках реализации программы "Безопасные и качественные дороги" планируется отремонтировать около 70 км дорог.

Любовь Голышева

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# Безопасные и качественные дороги , строительство дорог

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