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Четырехполосная дорога от Тюмени до Богандинского готова на семьдесят процентов

Экономика, 12:09 21 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

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На 70% оценивают готовность автомобильной дороги Тюмень — Боровский — Богандинский дорожные строители. Реконструкция идет на участке протяженностью 5,9 км.

Запустить движение по ней планируют к концу 2018 года. Реконструкция этого объекта позволит запустить движение по долгожданной многими тюменцами объездной — автодороги "Обход Тюмени". Благодаря этому водители будут экономить время на безсветофорном движении, а дальнобойщики, которые едут транзитом, смогут не заезжать в город, сообщают в Главном управлении строительства Тюменской области.

Напомним, что тюменская агломерация принимает участие в проекте "Безопасные и качественные дороги" с 2017 года. Более 2 тыс. 700 км дорог приведут к нормативному состоянию к 2025 году, это 86% от общего числа дорог, вошедших в проект.

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# безопасные и качественные дороги , реконструкция , Тюменская агломерация

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