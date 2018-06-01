Четырехполосная дорога от Тюмени до Богандинского готова на семьдесят процентов

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

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На 70% оценивают готовность автомобильной дороги Тюмень — Боровский — Богандинский дорожные строители. Реконструкция идет на участке протяженностью 5,9 км.

Запустить движение по ней планируют к концу 2018 года. Реконструкция этого объекта позволит запустить движение по долгожданной многими тюменцами объездной — автодороги "Обход Тюмени". Благодаря этому водители будут экономить время на безсветофорном движении, а дальнобойщики, которые едут транзитом, смогут не заезжать в город, сообщают в Главном управлении строительства Тюменской области.

Напомним, что тюменская агломерация принимает участие в проекте "Безопасные и качественные дороги" с 2017 года. Более 2 тыс. 700 км дорог приведут к нормативному состоянию к 2025 году, это 86% от общего числа дорог, вошедших в проект.