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Более ста шестидесяти километров дорог в тюменской агломерации приведут в норму

Экономика, 12:53 21 июня 2018

Фото из группы "Тюмень - наш дом" во "ВКонтакте"

На 40 дорожных объектах Тюмени протяженностью 17,4 км меняют верхний слой и приводят его в нормативное состояние. Это стало возможным благодаря проекту "Безопасные и качественные дороги". Готовность работ дорожники оценивают на 60%.

В 2018 году на территории Тюмени и Тюменского района будет отремонтировано 179 объектов общей протяженностью 168,6 км.

Напомним, что тюменская агломерация принимает участие в проекте "Безопасные и качественные дороги" с 2017 года. К 2025 году здесь приведут к нормативному состоянию более 2 тыс. 700 км дорог, сообщают в Главном управлении строительства Тюменской области.

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# безопасные и качественные дороги , ремонт дорог

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