Сергей Корепанов: Тюмень, Ямал и Югра продолжат развитие транспортной инфраструктуры

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область, Ямал и Югра уделяют самое серьезное внимание строительству автодорог и развитию современной транспортной инфраструктуры. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

"Дороги в Тюменской области не раз признавались лучшими в стране. И это не мое личное мнение, а, например, результат работы экспертов Общероссийского народного фронта. В областном бюджете на 2018 год заложены колоссальные средства на строительство и ремонт дорог. В Тюмени завершается строительство кольцевой автодороги. На Ямале строится дорога Салехард - Надым. Из более чем 11 миллиардов рублей, которые выделяются Ямало-Ненецкому автономному округу по программе "Сотрудничество", свыше 9 миллиардов рублей направлены именно на дорожное строительство", - отметил спикер областного законодательного собрания.

По мнению Сергея Корепанова, активное развитие транспортной инфраструктуры в регионе будет продолжено в 2019 и последующих годах.

"Говорить о проекте бюджета на 2019 год пока преждевременно. Но мы видим, какими темпами развивается региональная экономика. По итогам первого полугодия 2018 года рост промышленного производства в Тюменской области составил более 8 процентов. Создаются новые предприятия и рабочие места, расширяется налогооблагаемая база. В связи с этим я считаю, что доходы областного бюджета будут увеличиваться, и это позволит нам, как и раньше, выделять значительные средства на строительство автодорог и инфраструктурных объектов", - заявил председатель Тюменской областной думы.

Евгений Бабенко