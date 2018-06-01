В Югре тушили три лесных пожара

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Три лесных пожара потушили в Югре 26-27 июня, сообщает правительство ХМАО-Югры.

Со стихией боролись на территории Урайского, Нижневартовского и Кондинского лесничеств. Общая площадь возгораний составила 9,2 га. Причиной пожаров на землях лесного фонда Урайского и Кондинского лесничеств стали грозы, в Нижневартовском возгорание в лесу произошло по вине человека.

Два лесных пожара, возникшие на территории Юганского лесничества 20 июня, также ликвидированы. После вылета на место и осмотра территории, который накануне совершили представители Юганского лесничества и филиала авиалесоохраны Югры в Сургутском районе, удалось уточнить пройденную огнем площадь. Она составила 563,6 гектара.

По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы базы авиационной и наземной охраны лесов, во всех районах автономного округа прогнозируется 2 и 3 классы пожарной опасности. Ситуация находится под контролем. Специалисты авиалесоохраны Югры будут вести авиапатрулирование.