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В Уватском районе открывают новый комплекс по деревообрабатке

Экономика, 09:58 28 июня 2018

фото Инвестиционное агентство Тюменской области

Торжественное открытие новых производственных площадок деревообрабатывающего производства компании "Ровиал" пройдет в пос. Муген Уватского района 28 июня, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

На предприятии создано 60 новых рабочих мест. Новый комплекс — это несколько линий современного оборудования, которые позволят не только увеличить производительность, но и автоматизировать процесс обработки бревен. Его мощности позволят обеспечить переработку различных видов древесины в объеме до 60 тыс. куб. метров в год.

На предприятии запущены котельная, комплекс сушильных камер загрузкой на 240 куб. метров, цех лесопиления, цех строгания и оптимизации древесины. Подготовлена площадка для хранения готовой продукции площадью 1 га.

Котельная работает на собственных отходах лесопиления предприятия. С момента запуска котельной и сушильных камер предприятие заработало на полную мощность, так как все процессы тесно взаимосвязаны друг с другом.

Компания выпускает различные виды продукции: бревно оцилиндрованное, пиломатериал естественной влажности, евровагонка, блок-хаус, имитация бруса, доска пола и прочий погонаж. Планируется выпуск продукции не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Качество выпускаемой продукции стараются привести в соответствие с экспортными стандартами.

Открыть новый комплекс помогла господдержка: в 2017 году предприятие получило субсидию в форме возмещения по уплате первого взноса по договорам лизинга. Организационное содействие предприятию оказало региональное Инвестиционное агентство.

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# деревообработка , инвестиционное агентство , Уват

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